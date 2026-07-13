Кръвта на птиците се възстановява три пъти по-бързо от тази на бозайниците

Птиците притежават специална система за възстановяване на увредения хемоглобин, която не се среща при бозайниците, установиха учени от Университета на Окланд в Нова Зеландия. Откритието показва, че пернатите разполагат с механизъм, който им позволява по-бързо да възстановяват способността на кръвта да пренася кислород, съобщава Юрикалърт.

В основата на този процес е лактатът – молекула, която дълго време е била разглеждана единствено като страничен продукт от обмяната на веществата. Изследователите са установили, че при птиците тя играе важна роля за поддържането на нормалната функция на хемоглобина.

За разлика от бозайниците, при които зрелите червени кръвни клетки губят ядрото и митохондриите си, еритроцитите на птиците запазват тези структури през целия си жизнен цикъл. Досега учените не са имали ясно обяснение защо птиците запазват допълнителните клетъчни компоненти, но новото проучване показва, че именно митохондриите им дават значително предимство.

При усилен кислороден обмен част от хемоглобина може да се превърне в метхемоглобин – форма, която не пренася кислород толкова ефективно. Това представлява особен риск за птиците, тъй като активният полет изисква изключително ефективна работа на кръвоносната система.

Учените са установили, че еритроцитите на птиците използват лактата като енергиен източник за възстановяване на увредения хемоглобин. След разграждането на молекулата от специализиран ензим се активират процеси, които превръщат метхемоглобина обратно в работещ хемоглобин.

Митохондриите допълнително подпомагат процеса, като премахват образувания пируват – страничен продукт от реакцията. Така механизмът позволява по-продължително и ефективно възстановяване на кръвните клетки и прави кръвта на птиците по-устойчива на оксидативен стрес.

При лабораторни експерименти еритроцити от пилета и плъхове са били подложени на еднакви увреждания. Клетките на птиците са възстановили хемоглобина приблизително три пъти по-бързо от тези на бозайниците, пише БТА.

Според изследователите подобен механизъм може да съществува и при други животни, чиито кръвни клетки запазват митохондриите си. Проучването на ролята на лактата в процесите на клетъчно възстановяване може в бъдеще да допринесе и за разработването на нови медицински подходи при лечение на тъканни увреждания при хора.