Взривове край Ормузкия проток, Иран съобщава за ранен при американски удар

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Експлозии с неустановен произход са били чути в два района на юг в Иран, в близост до Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Мехр, цитирана от Франс прес.

По данни на агенцията в района продължава обменът на удари между Иран и САЩ. Местни жители и медии са съобщили, че са чули експлозии около Бандар Абас и остров Кешм.

Според информацията взривовете са били далеч от населените места и вероятно са станали в западната част на Бандар Абас. Агенцията посочва, че е възможно напрежението да се разпростре и в района на Персийския залив, пише БТА.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи, че американски снаряд, изстрелян по град Абадан, е ранил един човек. Информацията е цитирана от Ройтерс и се позовава на ирански официален представител.