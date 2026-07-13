Иран планирал да убие Тръмп по време на срещата на НАТО в Анкара

Иран е планирал да убие президента на САЩ Доналд Тръмп на турска територия по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, която се състоя миналата седмица. Това гласи информация от израелски медии, която по-късно беше потвърдена от посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби. Според съобщенията западна разузнавателна служба е засякла плана и предварително е предупредила американските власти, пише turkiyetoday.

По данни на израелската телевизия Channel 12 високопоставени ирански представители са разглеждали посещението на Тръмп в Анкара за срещата на върха на НАТО като „еднократна възможност" за покушение срещу него. Западна разузнавателна агенция е прихванала тази оценка и е предупредила американските власти навреме.

Съобщава се, че именно това предупреждение е довело до смяната на президентския самолет

Отделен репортаж на израелската телевизия Channel 13, позоваващ се на високопоставени източници, твърди, че разузнавателната информация за признаци на подготвяно покушение е била незабавно предадена на САЩ. В нея се съдържала и реплика, приписвана на високопоставен ирански представител: „Това е нашата възможност, няма да има по-добра възможност от тази", очевидно във връзка с планираното посещение на Тръмп в Турция. Западната разузнавателна служба, която е засякла заплахата, е била израелската.

След срещата американският вестник „Ню Йорк Таймс" (NYT) съобщи, че Тръмп е напуснал срещата на върха на НАТО в Анкара със стария президентски самолет Air Force One, вместо с по-новия самолет, подарен от Катар.

Според източници, цитирани от изданието, решението е било взето след специална препоръка на Сикрет сървис като предпазна мярка и първоначално не е било свързано с конкретна заплаха. По-късно обаче други информации свързаха промяната с разузнавателните данни за предполагаемия ирански план за покушение.

Според източниците новият самолет, предоставен от Катар, все още не разполага с всички оперативни способности на по-стария модел.

Излитането от Анкара също е било описано като необичайно

Твърди се, че Тръмп се е качил бързо на стария самолет, преди придружаващите журналисти да успеят да го видят или заснемат как се качва по стълбите, което се различава от обичайната процедура. На пътниците е било наредено да спуснат щорите на прозорците преди излитането.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби потвърди информацията.

„Израелското разузнаване предаде информация на Тръмп и неговата администрация за много конкретен опит за убийство, който иранците са се опитали да осъществят срещу президента", каза той пред Fox News.

По време на срещата на върха на НАТО миналата сряда Тръмп също заяви, че Иран иска да го убие: „Те (Иран) искат да отстранят американския лидер – мен. Аз съм във всеки техен списък. Във всеки един от списъците им съм. Досега, предполагам, имах малко късмет, но това може да не продължи дълго, защото така стоят нещата", каза американският държавен глава.