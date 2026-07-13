Изказване на Мариано Рахой за френските футболисти разпали дебат за расизма

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Бившият премиер на Испания Мариано Рахой предизвика остри реакции с изказване за френския национален отбор по футбол преди полуфинала между Франция и Испания на Световното първенство. Някои негови критици го обвиниха в расизъм, съобщи ДПА.

В коментар, публикуван в испанското издание „Дебате", Рахой определи френския тим като „отбор от най-високо ниво", но допълни, че в него „няма френски играчи". Думите му предизвикаха негативни реакции както във Франция, така и в Испания.

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало заяви в социалната мрежа Екс, че изказването има „неприемлив расистки оттенък".

„Нашите играчи не се нуждаят от удостоверения за гражданство от бивш испански премиер", написа Диало и постави въпроса защо подобни изказвания продължават да намират място в обществения дебат.

Френският вътрешен министър Лоран Нунез също осъди думите на Рахой, като ги определи като несъвместими с френските ценности.

Испанският премиер Педро Санчес също реагира с поредица от публикации, в които заяви, че принадлежността към една държава не трябва да се определя от фамилия, място на раждане или цвят на кожата, пише БТА.

„Испания принадлежи на тези, които я обичат, а не на тези, които я представят зле с ксенофобски изявления", написа Санчес и пожела успех на двата отбора преди полуфиналната среща.

Мариано Рахой, който е представител на консервативната Народна партия, беше министър-председател на Испания от 2011 до 2018 година.