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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23216171 www.24chasa.bg

ЕС и международни партньори отпускат над 880 млн. евро за проекти в Газа

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Европейската комисия обяви мащабна програма за възстановяване на Газа Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия обяви началото на нова инициатива за подпомагане на Газа на стойност 883,6 млн. евро, предаде Ройтерс.

Програмата „Екип Газа" беше представена по време на срещата на Групата на донорите за Палестина в Брюксел. Тя има за цел да подкрепи настоящи и бъдещи проекти за бързо възстановяване и предоставяне на помощ за населението в Газа.

Към инициативата са се присъединили 12 европейски държави, Япония, Световната банка и Европейската инвестиционна банка, съобщиха от Европейската комисия.

Средствата ще бъдат насочени към подпомагане на усилията за възстановяване и подобряване на условията за живот на хората в региона, пише БТА.

Европейската комисия обяви мащабна програма за възстановяване на Газа

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