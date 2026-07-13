ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любов на ръба на бездната

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23216251 www.24chasa.bg

Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата дори с цената на кръв

1596
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция и Европа са готови да защитават свободата и върховенството на правото, дори ако това изисква най-големи жертви, предаде Франс прес.

„Европа се превръща в сила. Посланието, което изпращаме към света, е ясно – мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. Винаги сме готови да се борим за тяхната защита, ако е необходимо, дори с цената на собствената си кръв", каза Макрон по време на традиционното си обръщение към френските въоръжени сили преди националния празник на страната – 14 юли.

Френският държавен глава подчерта, че увеличаването на разходите за отбрана от началото на мандата му през 2017 г. е изпълнение на поет ангажимент за укрепване на военния капацитет на Франция.

„Обещах, че бюджетът за отбрана ще бъде увеличен, че поетите задължения ще бъдат изпълнени и че Франция и нейните въоръжени сили ще бъдат на необходимото ниво спрямо своите отговорности", заяви Макрон. По думите му фактите показват, че този ангажимент е изпълнен, а оценката за него ще остане в историята, пише БТА.

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)