Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата дори с цената на кръв

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция и Европа са готови да защитават свободата и върховенството на правото, дори ако това изисква най-големи жертви, предаде Франс прес.

„Европа се превръща в сила. Посланието, което изпращаме към света, е ясно – мирът е нашата цел, но ние ценим свободата и правото. Винаги сме готови да се борим за тяхната защита, ако е необходимо, дори с цената на собствената си кръв", каза Макрон по време на традиционното си обръщение към френските въоръжени сили преди националния празник на страната – 14 юли.

Френският държавен глава подчерта, че увеличаването на разходите за отбрана от началото на мандата му през 2017 г. е изпълнение на поет ангажимент за укрепване на военния капацитет на Франция.

„Обещах, че бюджетът за отбрана ще бъде увеличен, че поетите задължения ще бъдат изпълнени и че Франция и нейните въоръжени сили ще бъдат на необходимото ниво спрямо своите отговорности", заяви Макрон. По думите му фактите показват, че този ангажимент е изпълнен, а оценката за него ще остане в историята, пише БТА.