Иран е стрелял предупредително по два кораба в Ормузкия проток

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Иранските военноморски сили са произвели предупредителни изстрели по два кораба, които според Техеран са се опитали да преминат незаконно през Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ и размяната на удари между двете страни за контрола над стратегическия морски маршрут.

„Два кораба, които тази сутрин се опитаха да преминат незаконно през Ормузкия проток, бяха взети на прицел и спрени с предупредителни изстрели от военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", заяви кореспондент на иранската държавна телевизия, който се намира в района на протока.

Междувременно най-малко двама души са загинали, а трима са ранени при американски удари срещу различни цели в иранския град Абадан, съобщиха иранските агенции Мехр, Фарс и Тасним, цитирани от Ройтерс и БТА.

Според информацията ударите са били нанесени на три различни места в покрайнините на Абадан, в провинция Хузестан.