Задържаха турския певец Халюк Левент за пране на пари

Известният турски поп певец Халюк Левент бе задържан от турските власти в рамките на разследване на Главната прокуратура на Истанбул във връзка с предполагаемо извършване на престъпленията "нарушаване на Закона за сдруженията", "пране на активи, получени от престъпна дейност" и "членство в престъпна организация".

Изпълнителят нашумя особено по време на унищожителните земетресения в Кахраманмараш на 6 февруари 2023 година. Той основа сдружение "Ахбап" ("Приятел"), чрез което организира кампания за набиране на средства в помощ на пострадалите от земетресението, в рамките на която бяха събрани стотици милиони турски лири.

В писмено изявление на Главната прокуратура на Истанбул се посочва, че разследването се провежда въз основа на твърдения, че "дарения от (кампанията за помощ след) земетресението са били контрабандно изнесени в чужбина и са използвани за цели, различни от предвидените".

Посочва се, че основателят на Дружеството Халюк Левент е използвал сметките на много хора, за да прехвърля събраните от дарителската кампания пари. Обвиненията срещу задържания са за "нарушение на Закона за сдруженията", "пране на пари" и "членство в престъпна организация".

Халюк Левент е бил задържан от полицията в личния му джип на път край Бурса, като според непотвърдена информация той възнамерявал да замине в чужбина.

Полицията е предприела обиск на дома на певеца. По същото разследване са задържани 18 души от дружеството "Ахбап", както и асистентката на Левент Йелиз Кая и известната адвокатка Едже Гюнер, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТХабер, съобщава БТА.

Съобщава се, че по сметките на Дружеството са открити парични потоци на стойност приблизително 120 милиона турски лири (над 2,2 млн. евро) и че между 2020 и 2026 г. са направени законни залози на стойност 990 милиона турски лири (близо 18,5 млн. евро.) от сметките, използвани от заподозрения Халюк Левент и от съоснователя на Дружеството Алпер Челик, което е довело до загуби от приблизително 390 милиона турски лири (над 7,2 млн. евро).

Разпитите на певеца и задържаните лица в Истанбул продължават.

По-рано, през август 1997 г., певецът бе осъден за издаване на невалидни чекове и излежа общо 9 месеца и 15 дни в затвора.