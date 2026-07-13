Финландия има мрежа от бомбоубежища, която побира населението на Хелзинки

Финландия е изградила една от най-мащабните системи от бомбоубежища в Европа, съобщава The Times. При евентуален военен конфликт или друга извънредна ситуация тя позволява да бъдат укрити както жителите на Хелзинки, така и всички хора, които се намират в града.

В столицата има мрежа от 5500 защитни убежища с общ капацитет около 900 000 души, при положение че населението на Хелзинки е приблизително 675 000 души. Изграждането на системата е започнало още в края на 30-те години на XX век и продължава да се развива и до днес.

Финландското законодателство изисква при строителството на нови сгради над определен размер задължително да бъде предвидено и бомбоубежище.

„Убежищата се строят за извънредни ситуации, но след това се отдават под наем. Те се използват постоянно, което означава, че знаем, че всичко функционира както трябва", казва представителят на градската спасителна служба Юка-Пека Шьодерус.

Едно от най-големите убежища в Хелзинки е проектирано да побере 11 500 души. В мирно време помещенията в него се използват като басейни, спа центрове, паркинги, спортни и културни съоръжения.

Всяко убежище разполага с херметически противоударни врати, автономно електрозахранване, водоснабдяване, системи за филтриране на въздуха, както и средства за защита от химически, биологични и радиационни заплахи.

Един от най-големите комплекси се намира под площад Хаканиеми. В него има детски център за игри, спортни зали, паркинг и игрища за минифутбол. При необходимост съоръжението с площ от 15 000 кв. м, разположено на 20 метра под земята, може за кратко време да бъде преоборудвано в убежище за няколко хиляди души.

Системата разчита и на отговорното поведение на гражданите. Например в комплекса се съхраняват 2000 сгъваеми легла, но те не са достатъчни за всички, тъй като убежищата са предназначени за временно пребиваване.

„Това не е хотел. Това е място за безопасност. Работим по принципа на подводница – една трета от хората почиват, една трета работят, а останалата една трета поддържат убежището", обяснява Шьодерус.

Осигуряването на хранителни запаси е отговорност на самите граждани. Финландските власти препоръчват всяко домакинство да разполага с авариен резерв за 72 часа, включващ храна, лекарства, фенерче и резервни батерии.

Развитата мрежа от убежища е част от финландската концепция за „Всеобхватна сигурност" (Comprehensive Security). Тя включва задължителна военна служба за мъжете, редовни курсове по гражданска защита за ръководители на компании и държавни служители, обучение на жените за действия при кризисни ситуации, както и ангажиране на строителния сектор с изпълнение на задачи при извънредни обстоятелства.

След началото на войната между Русия и Украйна интересът към финландския модел значително е нараснал. Според изданието опитът на Хелзинки се изучава от представители на Великобритания, Украйна, държавите от Персийския залив и Израел.

„Много държави ни молят да споделим своя опит. Готови сме да го направим, въпреки че и самите ние непрекъснато усъвършенстваме знанията си, изучавайки опита на Украйна, Швейцария и Близкия изток", заявява Шьодерус.