Проучване: По-малко от половината турци дават положителна оценка на Ердоган

Общо 44,5 процента от турските граждани оценяват положително работата на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, докато други 51 процента заявяват, че не одобряват неговото представяне на този пост, сочи ново проучване на турската социологическа агенция „Метропол" (Metropoll), цитирано от сайта „Тюркийе тудей", собщава БТА.

Проучването е проведено чрез телефонни интервюта с общо 1 165 респонденти от 28 турски окръга в периода от 15 до 25 юни, като целта му е да се проучи нивото на одобрение на работата на Ердоган в турското общество. На фона на положителните и отрицателните оценки за работата на Ердоган, общо 4,5 процента от участниците в проучването са посочили, че нямат мнение по темата.

От „Метропол" отчитат още, че резултатите варират значително според партийните предпочитания на анкетираните.

Сред избирателите на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) 81,1 процента одобряват представянето на Ердоган, докато 16,2 процента не го одобряват. Одобрението за работата на Ердоган сред избирателите на Партията на националистическото действие (ПНД), основният съюзник на ПСР, е 60 процента, а неодобрението – 40 процента.

В същото време 83,4 процента от избирателите на основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) и 88,8 процента от избирателите националистическата опозиционна „Добра партия" (İyi parti) заявяват, че не одобряват представянето на Ердоган на президентския пост.