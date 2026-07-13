Обрат в разследването на смъртта на бившата британска министърка, антитерористите поемат случая

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Звеното за борба с тероризма на британската полиция поема разследването по случая с предполагаемото убийство на бившия британски държавен министър Ан Уидекъм, съобщи вътрешният министър Шабана Махмуд, цитирана от Ройтерс.

"След събрани нови данни и доказателства те (отдел "Контратероризъм" на полицията) поеха разследването на ужасяващото убийство на Ан Уидекъм", написа Махмуд в Екс. "Полицията работи по няколко версии за изясняване на мотива за посегателството (над живота ѝ)."

Тя добави, че ще уведоми по-късно днес депутатите в парламента за хода на следствието.

78-годишната Уидекъм беше намерена мъртва в дома си в селски район на Югозападна Англия в четвъртък. Според полицията по тялото е имало "тежки наранявания". Снощи органите на реда арестуваха бял британец от Родърам, Северна Англия.

Той е задържан повторно по подозрение в извършване, подготовка и подстрекателство към терористични актове, съобщи Би Би Си, като се позова на отдела за борба с тероризма на британската полиция.

Полицията в графство Девън и Корнуол, която досега водеше разследването по случая, заяви вчера, че няма никакви доказателства, които да сочат, че става дума за политически мотив или тероризъм.

Новината за смъртта на Уидекъм разтърси Великобритания, а представители от целия политически спектър почетоха паметта ѝ, включително премиерът Киър Стармър и Найджъл Фараж, който я определи като "невероятна жена".

Уидекъм бе известна със социално консервативните си възгледи като държавен министър в правителството на Джон Мейджър (1992 – 1997), а по-късно и като говорител по въпросите на имиграцията и правосъдието на популистката партия на Фараж "Реформирай Обединеното кралство".

Тя демонстративно прие католицизма в знак на протест срещу ръкополагането от Англиканската църква на жени за свещеници и се противопоставяше на абортите и уеднаквяването на позволената възраст за съгласие за хомосексуални и хетеросексуални отношения.