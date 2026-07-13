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Иран: Няма да позволим на САЩ да се намесват в управлението на Ормузкия проток

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иран няма да позволи на САЩ да се намесват в управлението на Ормузкия проток, каза днес в изявление Централният щаб „Хатам ал Анбия" на иранските въоръжени сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Всякакви опити на американската армия да организира транзитно преминаване през стратегическия морски път извън определените от Техеран маршрути и без координация с Въоръжените сили на Иран ще срещнат силна съпротива, се посочва в изявлението, публикувано от иранските държавни медии.

Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ вероятно ще поемат контрола над Ормузкия проток и трябва да получат възнаграждение за контролирането на този жизненоважен воден път, информира Ройтерс.

"Ще задържим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива. Може би ще наречем това "ангел-пазител на пролива". И трябва да ни се заплати за това", заяви той в телефонно интервю за Фокс Нюз.

Контролът над Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол, се превърна в едно от основните спорни въпроси на конфликта. Ефективната блокада на пролива от страна на Иран доведе до повишаване на цените на енергията и засили опасенията от инфлация в световен мащаб.

"Ще го охраняваме. Ще ни плащат за охраната му – много пари", заяви Тръмп.

"Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква от нас да правим това безвъзмездно", каза той.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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