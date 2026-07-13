Радев отива на военния парад в Париж на 14 юли по покана на Макрон

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Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон

Традиционния военен парад по повод националния празник на Франция ще е се проведе на 14 юли на площад „Конкорд" и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.