Апелативният съд в Битоля отхвърли жалбата срещу присъдата на Люпчо Георгиевски

Адвокатът му ще изпрати жалба в Европейския съд по правата на човека

Апелативният съд в Битоля е отхвърлил жалбата по присъдата на Основния съд, който постанови една година условно с изпитателен срок от две години за председателя на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски, съобщи за БТА адвокатът на Георгиевски Насер Рауфи.

С това Апелативният съд на практика потвърждава присъдата по обвинение в ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път заради цитати на Иван Михайлов, споделени на Фейсбук страницата на сдружението.

Адвокатът на Георгиевски има четири месеца, в които да изпрати жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му по време на първостепенното разглеждане на делото има „редица неточности".

Адвокатът каза по-рано, че ако присъдата бъде потвърдена, ще бъде заведено дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, където очаква положително решение. Той се позова на решението от 2009 г. на същия съд по делото за забраненото в тогавашната Република Македония сдружение „Радко" (псевдоним на Иван Михайлов).

Рауфи посочи, че по време на делото в Основния съд в Битоля усещането е било сякаш се съди не Люпчо Геаргиевски, а Иван Михайлов.

Делото срещу Люпчо Георгиевски започна през 2023 г., след като Комисията за превенция и защита от дискриминация сезира прокуратурата за съдържание на Фейсбук страницата на сдружението „Иван Михайлов" в Битоля, „което накърнява чувствата и правата на голям брой хора". Прокуратурата беше сезирана и от Съюза на борците в Северна Македония, а по делото бяха разпитани няколко свидетели на обвинението, сред които осъденият условно за палежа на вратата на Културния клуб „Иван Михайлов" Ламбе Алабаковски, както и на защитата.

Като последен свидетел на защитата по делото на 21 май по собствено желание се яви бившият премиер на страната Любчо Георгиевски, който посочи, че е взел това решение, след като е установил, че делото се води не срещу председателя на сдружението „Иван Михайлов" Люпчо Георгиевски, а срещу историческата личност Иван Михайлов.

До Европейският съд по правата на човека в Страсбург ще бъде изпратена жалба и по повод заличаването на сдружението „Иван Михайлов" в Битоля, обжалването за което е двуинстанционно, но и това дело е към края си, уточни Рауфи.