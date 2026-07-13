Съветът на ЕС отложи допълнителното разширяване на санкциите срещу Русия

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна, потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри.

Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо, каза тя. Калас посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия. Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи, каза Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.

По нейните думи ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Калас уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.

ЕК предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна.

Българските резерви бяха взети предвид, имаме готовност да подкрепим разширяването на сакнциите срещу Русия. Това каза пък по-рано днес министърката на външните работи Велислава Петрова в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

Сутринта БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на "Лукойл" Вагит Алекперов отпадат от 21-ия пакет санкции.

Именно срещу санкционирането на тях двамата България беше против, като първоначално премиерът Румен Радев дори спомена за вето. По-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов поясни, че страната ни няма да налага вето, но има резерви по отношение на 21-ия пакет. Италия също изрази несъгласие относно санкциите срещу патриарх Кирил.