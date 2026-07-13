Двамата българи, обвинени за шпионаж в полза на Русия, са се прибрали у нас още преди месец

Двамата българи, обвинени за шпионаж в полза на Русия във Великобритания, са се завърнали у нас още преди месец.

Иван Стоянов и Ваня Габерова са пътували до летището в София с придружител от Министерството на правосъдието на Великобритания, твърди Би Ти Ви.

Според разследването групата от шестима българи е извършвала наблюдение срещу руски дисиденти, политически фигури и журналисти във Великобритания и други европейски държави.

Според присъдите на шестимата, те имат право да бъдат освободени след изтърпяване на половината от наказанието си. Това е оповестено по време на съдебното заседание, каза българският им адвокат Виктор Якимов.

По думите му се очаква в страната ни да се върнат и останалите четирима осъдени, защото в момента Великобритания води политика за намаляване на сроковете на присъдите за чужденци.

Якимов каза още, че скоро ще бъдат оповестени и протоколите от разпитите на осъдените пред властите на Великобритания.

Освобождаването на заподозрените предизвика остри реакции. Британският „Телеграф" излезе със заглавие, че лейбъристите са освободили кремълски шпиони, без да предупредят техните жертви. Разследващият журналист Христо Грозев, който е бил сред основните мишени на групата за проследяване и потенциално отвличане, също изрази изненада, че никой не го е информирал за излизането им на свобода.