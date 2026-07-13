ЕС извади патриарх Кирил и Вагит Алекперов от новия пакет санкции срещу Русия (Обзор)

Външният ни министър Велислава Петрова обяви, че Брюксел се е съобразил с българските резерви

ЕС изкара от 21-ия пакет санкции срещу Русия патриарх Кирил и собственик на “Лукойл” Вагит Алекперов, твърди “Политико”.

Според изданието това е станало, след като България се обяви против това двамата да бъдат част от новите санкции. Темата в понеделник коментира външният ни министър Велислава Петрова, която участваше в заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел. “Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет. Така че от наша страна имаме готовност да подкрепим пакета”, обясни Петрова. И допълни, че “България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията”.

Външният министър посочи още, че има още страни членки, които са изразили резерви по отношение на санкциите. Според информация на украинското издание “Европейска правда” става дума за Гърция и Австрия.

От Виена настояли да се отменят санкциите и да се размразят активите на руската инвестиционна компания “Расперия”, свързана с олигарха Олег Дерипаска. “Расперия”

има съдебни искове за милиарди

срещу дъщерно дружество на една от австрийските банки - “Райфайзен”, а въпросът за отмяната беше повдигнат и през октомври м.г., когато се обсъждаше 19-ият пакет санкции на ЕС. Гръцките възражения пък били свързани с енергийната сигурност.

Ясната позиция на страната ни по отношения на 21-ия пакет беше обявена преди няколко седмици от премиера Румен Радев. По отношение на главата на Руската православна църква той отбеляза: “Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите, тя се разпростира извън икономиката, енергетиката, виждаме - върху културата и спорта, сега остава да обхване и религията”.

Радев беше категоричен: “Не ме интересува патриарх Кирил, интересува ме Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източноправославна като нашато, ние сме от едно семейство”.

Срещу предложението на топдипломатката на ЕС Кая Калас да се наложат визови ограничения на патриарх Кирил като част от 21-ия пакет санкции преди дни се обяви и Италия. Дипломати, запазили анонимност, разкриха пред “Политико”, че резервите на Рим дошли от Ватикана и били свързани с “нежеланието да се санкционира лидер на християнското вероизповедание”.

Самият патриарх Кирил е доста противоречива личност. Наред с това, че има близки връзки с Кремъл, той открито е подкрепял войната в Украйна, определяйки я за свещена. И дори е твърдял, че греховете на руските военни, извършени на фронта, ще бъдат опростени. Патриархът освен това през годините е критикуван, че притежава много голямо богатство, което не съответства на сана, който заема като глава на Руската православна църква. Преди години например той беше хванат да носи часовник за 30 хил. долара на скъп швейцарски бранд.

Според твърдения освен това патриарх Кирил

има и минало в КГБ,

а името му като агент било Михайлов.

Относно евентуални санкции срещу Вагит Алекперов Румен Радев заяви преди време: “Имайки предвид, че “Лукойл” предяви арбитраж от 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкциите. Това означава ние да се простреляме в крака”.

В същото време Кая Калас обясни: “Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие”. Тя изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните, но решението беше отложено от Съвета на ЕС.

По отношение на обсъждането на стратегия за Черно море Калас отбеляза, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона.

