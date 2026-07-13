9 европейски държави и Украйна създадоха коалиция за разработването на противоракетна отбрана

Девет европейски държави заедно с Украйна създадоха в Париж изцяло отбранителна коалиция с цел развитие на противоракетни способности в Европа, които в момента липсват в достатъчна степен, а са особено необходими на Киев на фона на руските въздушни атаки, предаде Франс прес.

В съвместна декларация лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания подчертаха, че инициативата е насочена към укрепване на общия отбранителен капацитет.

"Като обединим нашата отбранителна промишлена база, научноизследователската дейност и оперативния опит, целта ни е да изградим споделен капацитет срещу балистични ракети за Европа. Тази мярка не е насочена срещу никой народ, а е в защита на нашия", се посочва в декларацията.