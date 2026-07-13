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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23218129 www.24chasa.bg

САЩ са ударили съоръжение за ремонт на подводници и кораби в Иран

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Ормузкия проток

Американските сили са ударили съоръжение за ремонт на подводници и кораби в Иран, използвайки дронове за еднократни атаки, съобщи днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ). 

"Ударите през изминалата нощ намалиха способността на Иран да продължи да атакува търговски кораби", написа СЕНТКОМ в Екс.

Това става на фона на новото напрежение в Ормузкия проток. Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще станата "ангел-пазител" на протока, докато Иран каза, че всякакви опити на американската армия да организира транзитно преминаване извън определените от Техеран маршрути и без координация с Въоръжените сили на страната ще срещнат силна съпротива.

Ормузкия проток

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