Британският минен гигант "Англо Американ" спира производството на диаманти в РЮА

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Британският минен гигант „Англо Американ" спира поне временно производството на диаманти в Република Южна Африка. Компанията цели да намали разходите, тъй като пазарът на естествени диаманти е под силен натиск от конкуренцията на синтетичните камъни.

"Англо Американ" ще спре за две години производството в най-голямата диамантена мина в РЮА, но въпреки това ще продължи да инвестира в обекта.

„Очаква се пазарните условия за необработените диаманти да останат трудни в краткосрочен план ,като производството намалява и няколко мини вече бяха затворени", обяви в комюнике „Де Берс".

„Като продължение на неотдавнашните мерки за укрепване на устойчивостта на компанията „Де Бирс" възнамерява да спре за две години производството в мина „Венеция" в Южна Африка, за да намали разходите, като същевременно преразпредели във времето капиталовите разходи, свързани с проекта за подземен добив", добавиха от „Де Берс".

Компанията възнамерява да продължи „основните инвестиции в инфраструктура, за да подобри капацитета и ефективността на мината, с цел да подкрепи бъдещо увеличение на производството, когато пазарните условия и условията в сектора се подобрят", съобщава БТА.

Мината „Венеция", разположена недалеч от границата със Зимбабве и Ботсвана, се експлоатира от „Де Берс" повече от 30 години и осигурява работа на около 4400 души.

Проектът осигурява над 40 на сто от годишното производство на диаманти в Република Южна Африка.

През 2012 г. компанията започна да прокопава подземни галерии под „Венеция", която преди това беше най-голямата открита мина в страната, за да достигне залежи на дълбочина над 1000 метра. По-рано „Де Берс" посочи, че този мащабен проект за подземен добив трябва да осигурява около 4 милиона карата диаманти годишно.

Решението за спирането на работата на южноафриканската мина идва, след като по-рано тази година компанията спря проект за разширяване на мината „Гачо Куе" (Gahcho Kué ) в Канада, уточни дружеството.

„Извършваме редица промени в „Де Берс", за да укрепим устойчивостта на компанията в краткосрочен план, като същевременно подкрепяме създаването на стойност в дългосрочен план", заяви главният изпълнителен директор Ал Кук, цитиран в комюникето.

„Наясно сме с продължаващите тежки условия, през които секторът на диамантите минава, въпреки че сме насърчени от признаците за възстановяване на потребителското търсене в САЩ и други пазари, особено при диамантите с високо качество", добави той.