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Юнската жега убила 10 хил. души в Европа (Графика)

2020
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10 хиляди души са починали в Европа вследствие на необичайната и убийствена гореща вълна през юни. Снимка: Виолина Христова

10 хиляди души са починали в Европа вследствие на необичайната и убийствена гореща вълна през юни. Това сочат данни на организацията за наблюдение на превишената смъртност EuroMOMO.

Според данните повече от 9000 от смъртните случаи са били сред хора на възраст 65 и повече години. Екстремната горещина е причинила и смущения, включително прекъсвания на тока, затваряне на училища и рекордни температури във Франция, Испания и Великобритания.

Според данни от отделно проучване са регистрирани 2700 смъртни случая, свързани с горещината само в Англия и Уелс по време на горещите вълни през май и юни.

Учени от Европейската агенция за околна среда предупреждават, че без ускорени мерки за намаляване на емисиите и подобряване на адаптацията Европа може да регистрира десетки хиляди допълнителни смъртни случаи годишно до средата на века.

10 хиляди души са починали в Европа вследствие на необичайната и убийствена гореща вълна през юни. Снимка: Виолина Христова

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