Над 50 са ранените от началото на надбягванията с бикове в Памплона

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Над 50 души са ранени от началото на традиционните надбягвания с бикове в Памплона, Испания. Това е кулминацията на един от най-емблематичните фестивали в страната – „Сан Фермин".

В продължение на седмица всяка сутрин шест бика, някои от които тежат близо 600 килограма, препускат по тесните улички на Памплона заедно с участниците в традиционното надбягване.

И тази година хиляди участници и туристи от цял свят се стекоха в града, за да прекосят 825-метровото трасе на опасното бягане.

Рискът от инциденти обаче остава висок. Само при днешното надбягване шестима души са получили наранявания, съобщи Би Ти Ви.