Украинската Върховна рада получи оставката на премиера Юлия Свириденко

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Украинската премиерка Юлия Свириденко подаде оставката си пред Върховната рада, заяви председателят на парламента Руслан Стефанчук.

„Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура", написа Стефанчук във Фейсбук.

Това стана, след като президентът Володимир Зеленски изненадващо предложи смяната на премиера.

"Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор", обяви Зеленски.

Украинският лидер допълни, че се готвят промени в правителството и в ръководството на правоохранителните органи. По-късно самата Свириденко потвърди, че е подала оставка, а очакванията са тя да стане посланик на страната си в САЩ. Тя беше назначена за министър-председател миналата година, след като си изгради репутация на един от най-доверените служители на Зеленски.

Украинският президент заяви, че промените в правителството са необходими, за да се гарантира прилагането на актуализирана политическа стратегия на страната, без да дава повече подробности.

„Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност", добави председателят на украинския парламент, цитиран от БТА.

Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.