Украйна поръча изтребители „Рафал“, получи лиценз за производство на френски ракети

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Украйна „е поръчала нови френско-италиански системи за противовъздушна отбрана, както и 16 изтребителя „Рафал", които ще оперират във въздушното ѝ пространство до 2028-2029 г.", съобщи днес френският президент Еманюел Макрон, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Френският президент заяви също така, че Париж е предоставил на Киев лиценз за производството на няколко вида въоръжение, включително крилатата ракета СКАЛП (SCALP EG).

Говорейки редом с украинския президент Володимир Зеленски, Макрон каза също, че съюзниците на Украйна са се съгласили да започнат военни учения в съседните на Украйна държави като част от план за многонационални сили, които ще бъдат разположени веднага след като бъде постигнато евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

Междувременно днес 9 европейски държави заедно с Украйна създадоха в Париж изцяло отбранителна коалиция с цел развитие на противоракетни способности в Европа, които в момента липсват в достатъчна степен, а са особено необходими на Киев на фона на руските въздушни атаки, предаде Франс прес.

В съвместна декларация лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания подчертаха, че инициативата е насочена към укрепване на общия отбранителен капацитет.