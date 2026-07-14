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Иран порази два супертанкера в Ормузкия проток

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция потвърди, че е поразил два супертанкера в Ормузкия проток, и ги обвини, че са нарушили разпоредбите на властите и са минали през забранен маршрут, предаде Ройтерс.

Двата кораба игнорирали предупрежденията на Техеран, изключили навигационните си системи и навлезли в "миниран коридор", вследствие на което са били повредени.

Революционната гвардия обвини САЩ, че насърчават търговски кораби да използват "нелегален маршрут" през протока, и предупреди, че всяко сътрудничество с "агресора" ще доведе до нови щети, ще забави връщането към нормалното корабоплаване и ще задълбочи глобалната енергийна криза, предаде БТА.

Това е поредната ескалация в региона, след като САЩ удариха по цели в Иран за трета поредна нощ. Малко преди това президентът Доналд Тръмп обяви блокада на иранското корабоплаване и заяви, че ще наложи 20% мито върху стоките, преминаващи през Ормузкия проток, срещу гарантиране на сигурността на корабния трафик.

По-рано военното министерство на Обединените арабски емирства съобщи, че два техни танкера са били ударени. Загинал е един моряк, а осем души са ранени. Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) също потвърди отделен удар срещу танкер в района.

В същото време Бахрейн заяви, че нейните ПВО системи са прехванали ирански въздушни атаки.

Ирански медии съобщиха за експлозии в пристанището Бандар Абас, както и на островите Киш и Кешм, а агенция ФАРС предаде за взривове в град Джем и провинция Бушехр. От държавната агенция ИРНА казаха и за американски удари в югозападната провинция Хузестан.

Иранската държавна телевизия от своя страна съобщи, че армията е атакувала американски военен кораб с крилати ракети и американски съоръжения в Кувейт с дронове. Тези твърдения засега не са потвърдени от независими източници.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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