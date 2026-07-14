205 дни издирват мъж, изчезнал край река Марица при Одрин

205 дни издирват млад мъж от Турция, изчезнал край водите на река Марица при Одрин на 22 декември 2025 г.
Енсар Чакър е на 25 години и за него е издадена жълта бюлетина за издирване от Интерпол. Мъжът е изчезнал в района на река Марица. Близките му вярват, че той може да е в Гърция или около граничните райони, разказа сестра му Ейлюл пред "24 часа".
Издирването му на брега на реката край Одрин не е дало резултат. Семейството му иска помощ от турските власти за виза, за да отидат в Гърция и да го търсят сами.
Според турски медии последно телефонът на Енсар е засечен край границата с Гърция и оттам следите му се губят.
Енсар има две по-големи сестри и брат близнак.
"Моля държавните ни служители да ни помогнат с визите, за да можем да преминем в Гърция. Искам да намеря сина си, дори ако трябва да го направя сама", моли майка му Айше.
Според някои публикации в турски медии мъжът се е опитал да мине границата с Гърция с лодка в компанията на свой приятел. Издирван е и от водолази, но без резултат.
Сестра му моли, ако някой има информация за него да се свърже с властите или с нея на телефон +90 534 225 0564.