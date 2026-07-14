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205 дни издирват мъж, изчезнал край река Марица при Одрин

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25-годишният Енсар Чакър СНИМКА: Еюлюл Чакър

205 дни издирват млад мъж от Турция, изчезнал край водите на река Марица при Одрин на 22 декември 2025 г. 

Енсар Чакър е на 25 години и за него е издадена жълта бюлетина за издирване от Интерпол. Мъжът е изчезнал в района на река Марица. Близките му вярват, че той може да е в Гърция или около граничните райони, разказа сестра му Ейлюл пред "24 часа". 

Издирването му на брега на реката край Одрин не е дало резултат. Семейството му иска помощ от турските власти за виза, за да отидат в Гърция и да го търсят сами. 

Според турски медии последно телефонът на Енсар е засечен край границата с Гърция и оттам следите му се губят. 

Енсар има две по-големи сестри и брат близнак. 

"Моля държавните ни служители да ни помогнат с визите, за да можем да преминем в Гърция. Искам да намеря сина си, дори ако трябва да го направя сама", моли майка му Айше. 

Според някои публикации в турски медии мъжът се е опитал да мине границата с Гърция с лодка в компанията на свой приятел. Издирван е и от водолази, но без резултат. 

Сестра му моли, ако някой има информация за него да се свърже с властите или с нея на телефон +90 534 225 0564. 

25-годишният Енсар Чакър СНИМКА: Еюлюл Чакър

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