Кабинетът на Мадяр промени конституцията, свалят "марионетката на Орбан" от президентския пост

Унгарският парламент прие конституционните промени, предложени от кабинета на Петер Мадяр, които са нужни за свалянето на президента Тамаш Шуйок, предаде ДПА.

Освен че отварят път към импийчмънт на държавния глава, измененията ограничават и мандатите на депутати и конституционни съдии.

Премиерът неведнъж е обвинявал Шуйок, че е политическа марионетка на бившия премиер Виктор Орбан и е защитавал интересите на неговото управление. Именно затова правителството настояваше за възможност президентът да бъде отстранен.

Промените бяха приети със 139 гласа "за" - необходимото мнозинство от две трети. Шестима депутати се въздържаха, а партията на Орбан "Фидес" бойкотира гласуването.

За да влязат в сила, измененията трябва да бъдат подписани именно от Шуйок. Ако той обаче откаже, кабинетът на Мадяр ще задейства процедура по импийчмънт - ход, който също изисква мнозинство от две трети в парламента и одобрение от Конституционния съд.

Промените предвиждат съдиите в Конституционния съд да се пенсионират на 70-годишна възраст, което ще засегне четирима от общо 15-те магистрати. Въвежда се и ограничение депутатите да могат да бъдат народни представители за не повече от 12 години, считано от парламентарните избори през 2030 г.

Още през юни партията на Мадяр "Тиса" прокара друго ключово изменение в основния закон, което ограничи престоя на премиерския пост до осем години. Така на практика Орбан вече нямаше път да се върне към властта, след като той управляваше страната между 1998 и 2002 г. и от 2010 до 2026 г.

Мадяр вече обяви, че това е само първата стъпка към по-мащабна конституционна реформа. По думите му настоящият основен закон е бил написан по времето на Орбан така, че да гарантира дългосрочното политическо влияние на "Фидес".