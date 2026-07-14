Макрон: Коалицията на желаещите ще има учения в съседни на Украйна страни

Коалицията на желаещите ще проведе съвместни военни учения в държави, граничещи с Украйна, като част от подготовката за бъдещото разполагане на многонационални сили в подкрепа на Киев, предаде ДПА.

Това обяви френският президент Еманюел Макрон след среща в Париж с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер в оставка Киър Стармър.

По думите на Макрон ученията ще се проведат през следващите месеци и трябва да покажат, че коалицията е "готова, решителна и надеждна - по суша, във въздуха и по море".

Той отбеляза, че многонационалните сили вече са подготвени за евентуално разполагане. Те бяха обявени по-рано тази година с идеята да подпомагат Украйна след евентуално примирие или мирна сделка чрез обучение на украинската армия, подкрепа за сигурността във въздушното пространство и Черно море и възпиране на бъдеща руска агресия.

Френският президент потвърди и плановете за нови доставки на оръжия за Киев. "Подкрепата за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност", заяви той и предупреди, че онези, които смятат, че войната ще спре на украинската граница, ако страната бъде изоставена, "се заблуждават", предаде БТА.

Военните учения бяха обсъдени на срещата на Коалицията на желаещите в Париж на 13 юли, където се събраха десетки държави, подкрепящи Украйна. В Елисейския дворец бяха украинският президент Володимир Зеленски, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Към коалицията се присъединиха Молдова и Северна Македония, а сред основните теми на разговорите бяха руския сенчест флот, предоставянето на нови военни способности за Украйна, разширяването на отбранителното производство и по-тясното сътрудничество между съюзниците на Киев.

В коалицията участват 35 държави, предимно европейски, като на срещата в Париж присъстваха представители на 25 от тях.

Премиерът ни Румен Радев също е в Париж по покана на Макрон, но за участие в традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът се провежда днес на площад "Конкорд", като в него ще участват и български гвардейци.