Част от Крим без ток, експлозии разтърсиха Киев в поредна нощ на удари между Русия и Украйна

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Най-малко 13 цивилни са загинали, а 22 са били ранени при украински атаки с дронове в окупираните от Русия части на Източна и Южна Украйна, съобщиха руските окупационни власти, цитирани от ДПА.

Атаките са част от поредна нощ на удари между Русия и Украйна. Руските сили са изстреляха ракети срещу Киев, при което в различни части на украинската столица са избухнали пожари.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко заяви, че са били поразени и са се запалили две складови зони в Холосиивски район, недалеч от центъра на града. Кметът Виталий Кличко съобщи за паднали отломки от дронове в източно предградие, където са се подпалили автомобили. И допълни, че украинските ПВО системи са били активирани.

Жители на Киев потвърдиха, че са чули няколко силни експлозии. По непотвърдена информация сред жертвите са най-малко двама шофьори на товарни автомобили и пътници в няколко автомобила.

Междувременно част от Севастопол в анексирания незаконно от Русия Крим остана без електричество след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура на града, съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев.

Той обясни: "В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване".

По думите му на засегнатите обекти е въведен специален режим, а аварийните служби са приведени в готовност.

Руски власти съобщиха и за ограничения в работата на няколко летища заради опасност от атаки с дронове. Летището във Волгоград беше временно затворено, а по-рано през нощта беше ограничена работата и на аерогарата в черноморския град Сочи, която впоследствие възобнови дейността си.