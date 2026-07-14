Рокада в Северна Македония - осем нови министри влизат в кабинета на Мицкоски

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Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски "освежи" кабинета си, след като парламентът одобри смяната на осем министри след близо 12-часово заседание.

Предложенията бяха подкрепени от 69 депутати в 120-местния парламент, без нито един глас "против" или "въздържал се", съобщи БТА.

С промените в правителството влизат нови министри в ключови ресори, сред които правосъдие, здравеопазване, земеделие, социална политика, местно самоуправление и култура.

Мицкоски обясни рокадите с необходимостта от "нова енергия" в управлението и благодари на досегашните членове на кабинета.

Новият министър на правосъдието е Йетон Шасивари от коалиционния партньор ВЛЕН. Агон Ферати поема ресора за връзки между общностите, Борче Серафимовски от ЗНАМ става министър на земеделието, а Сашо Клековски - на здравеопазването.

Гьоко Велковски ще ръководи социалната политика, демографията и младежта, Иван Стоилкович поема местното самоуправление, Седат Сюлеймани - културата и туризма, а Ерджан Демир става министър без портфейл.

Дебатът около промените обаче имаше своите напрегнати моменти. Най-остри реакции предизвика назначението на Иван Стоилкович, лидер на Демократическата партия на сърбите в Северна Македония, който премина от ресора за отношенията между общностите към местното самоуправление.

Опозицията от СДСМ атакува назначението му, като депутатът Митко Трайчулески заяви, че със Стоилкович "сръбският свят" получава позиция, равносилна на "губернатор" на 80-те общини в страната. От СДСМ обвиниха още Стоилкович в обиди към опозиционни депутати и разкритикуваха председателя на парламента Африм Гаши за липса на реакция.

Мицкоски отхвърли обвиненията и обвини СДСМ в двойни стандарти към Стоилкович, като посочи, че партията е имала различно отношение към него, когато е била на власт.