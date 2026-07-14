Рязък скок на отказите от военна служба в Германия

Германия отчита рязък скок в заявленията за отказ от военна служба, сочат данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество.

От началото на годината досега са подадени 5862 заявления за отказ от военна служба. Това е повече от общия брой за цялата 2025 г., когато са били регистрирани 3867 молби, и значително над нивото от 2024 г. - 2998 заявления, предаде БТА.

Увеличението идва на фона на дебата в Германия за бъдещето на армията и възможното връщане на задължителната военна служба. Според германски медии ръстът вероятно е свързан с нарастващите опасения за сигурността, както и с новия закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари.

Новите правила предвиждат задължителни медицински прегледи за младите мъже, родени през или след 2008 г., с цел да бъде увеличен броят на доброволците в германските въоръжени сили. Ако поставените цели за набиране на личен състав не бъдат изпълнени, германският парламент може да въведе служба според нуждите, при която определен брой граждани да бъдат призовани.

Задължителната военна служба в Германия беше премахната през 2011 г., но още е заложена в конституцията. В същото време основният закон продължава да гарантира и правото на гражданите да откажат военна служба по съображения на съвестта.