Иран удари бази на САЩ в Бахрейн и Йордания

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Иран изстреля ракети и дронове към Бахрейн и Йордания рано във вторник, като заяви, че е атакувал жилищни комплекси, използвани от персонала на Пети американски флот в Бахрейн, както и американска военновъздушна база в Йордания. Нападението идва часове след новите американски удари по военни обекти в южната част на Иран.

В Бахрейн два пъти прозвучаха сирени за въздушна тревога, а властите призоваха жителите да запазят спокойствие и да се насочат към най-близките безопасни места.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) съобщи, че е извършил ракетни и безпилотни удари срещу американски военни съоръжения в Бахрейн. Според иранската държавна телевизия IRIB цел на операцията са били складове за оръжейна поддръжка, център за сателитни комуникации и жилища, използвани от персонала на Пети американски флот.

По-късно IRGC заяви, че е изстрелял и балистични ракети по американска военновъздушна база в Йордания, пише turkiyetoday.

„Тази база беше използвана за атаки срещу нас и американските престъпници понесоха отговорност за действията си", се казва в изявлението.

Въоръжените сили на Йордания съобщиха, че са прихванали и унищожили четири ракети, навлезли във въздушното пространство на страната от Иран.

Военен източник, цитиран от държавната агенция Petra, заяви, че прехващането е извършено „с висока ефективност" в рамките на стандартните оперативни процедури за защита на суверенитета на страната и безопасността на цивилното население. Не се съобщава за жертви или материални щети.

Иранските атаки последваха нова вълна от американски удари, които според Централното командване на САЩ (CENTCOM) са приключили късно в понеделник след петчасова операция.

От CENTCOM съобщиха, че ударите са били насочени срещу военни цели в Бушехр, Чабахар, Джаск, Конарек, остров Абу Муса и Бандар Абас. Поразени са крайбрежни отбранителни системи, позиции за ракети и дронове, както и морски военни способности.

Според командването операцията е имала за цел допълнително да ограничи способността на Иран да застрашава търговското корабоплаване. Отбелязва се също, че над 50 000 американски военнослужещи остават разположени в Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ударите срещу Иран ще се засилят, тъй като Вашингтон се стреми да ограничи възможността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. В същото време той подчерта, че въпреки ескалацията на конфликта дипломатическо споразумение все още е възможно.

„Атакуваме ги тази вечер и унищожаваме всички техни способности, свързани с Ормузкия проток", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом.

На въпрос дали преговорите с Техеран все още са възможни, той отговори: „Да, мисля, че сделка е възможна."