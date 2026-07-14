260 хил. души евакуирани в Китай заради "Бави", тайфунът тръгна към Корейския полуостров

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Над 260 хил. души бяха евакуирани в Китай заради мощната буря "Бави", която предизвика сериозни наводнения в североизточната провинция Ляонин, съобщи Ройтерс.

Проливните дъждове в региона продължават, а метеоролозите предупреждават за нови екстремни валежи. В редица градове, сред които Шънян и Цзилин, училищата са затворени, а транспортът е сериозно затруднен, предаде БТА.

Бурята "Бави" е с площ приблизително колкото Франция и се превърна в най-дълготрайния тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион от началото на годината. Тя се формира в Тихия океан преди 13 дни, но запази необичайно дълго своята структура.

Според китайските метеоролози причината за продължителността на бурята е добре запазеното ѝ топло ядро, което ѝ е позволило да задържи голяма част от влагата си, докато се движи на север. Очаква се "Бави" да донесе проливни валежи и силни ветрове на Корейския полуостров.

В Северна Корея лидерът Ким Чен Ун призова населението да бъде особено внимателно заради опасността от нови порои. Силни валежи обаче вече застигнаха Южна Корея.