Открили комунистическа литература в дома на заподозрения за убийството на Ан Уидекъм

Обрат в разследването за смъртта на бившата британска министърка Ан Уидекъм. Властите разследват предполагаеми политически мотиви и терористична атака, които първоначално бяха отхвърлени като вариант.

В понеделник случаят беше поет от звеното за борма с тероризма. Това се случи, след като в дома на заподозрения за убийството ѝ беше намерена руска комунистическа литература, пише "Дейли мейл".

Британската полиция в продължение на дни поддържаше тезата, че в убийството на 78-годишната Уидекъм няма политически мотиви. Тя беше намерена мъртва в дома си в селски район на Югозападна Англия в четвъртък. Според полицията по тялото е имало "тежки наранявания".

Първоначално полицията задържа 26-годишен мъж, който по-късно беше освободен, а ден след това беше арестуван текущият заподозрян - мъж на 28 години.

Разследващите смятат, че нападателят се насочил именно към Уидекъм, защото е "по-лесна мишена" в сравнение с по-известни фигури от партията, като например Найджъл Фараж, които разполагат с охрана.

От Reform UK снощи обвиниха полицията, че подвежда общността с данните за разследването. Първоначално властите излязоха с версията, че става дума за обир, въпреки, че нищо не е откраднато от имението на бившата министърка.

Задържаният е от Родъръм, което се намира на над 430 км от имението на Уидекъм. Съседите му го описват като тих мъж, който е прекарвал повечето от времето си сам.

Звеното за борба с тероризма в момента разследва дали арестуваният е набелязал Уидекъм заради политическите ѝ разбирания, които тя често изразяваше публично. Бившата министърка беше добре известна с убежденията си, сред които бяха противопоставянето срещу абортите и правата на хомосексуалните.

Полицията смята, че убийството, извършено в сряда, вероятно е било предумишлено. Смята се, че обвиняемата не е познавала жертвата, чийто дом беше показан в телевизионно предаване, излъчено само няколко дни преди смъртта ѝ.

Неомъжената бивша депутатка, която живееше сама от пенсионирането си през 2010 г., беше видяна за последен път в телевизионно токшоу около 8 ч. сутринта в сряда.

Тя трябваше да се появи в предаването на Мат Алайт по Канал 5 същия следобед, но изведнъж спряла да отговаря на съобщенията на продуцента в WhatsApp.