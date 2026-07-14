За първи път САЩ използваха „лодки камикадзе" при удар срещу Иран (Видео)

Съединените щати за първи път използваха в реални бойни действия безпилотни ударни плавателни съдове, като изпратиха три автономни лодки с голям обсег към иранския пристанищен град Бандар Абас. Целта на операцията е била да бъде отслабена способността на Техеран да атакува търговски кораби в района на Ормузкия проток.

Плавателните съдове, известни като Corsair, са с дължина около седем метра и се произвеждат в Тексас от американската отбранителна технологична компания Saronic, основана преди около четири години от бивш командос от Военноморските сили на САЩ. Според The Washington Post цената на всяка лодка е под 1 млн. долара.

Безпилотните съдове могат да изминават над 1600 километра със скорост около 65 км/ч и да пренасят полезен товар с тегло до 450 килограма. Те са проектирани да изпълняват автономни или дистанционно управлявани мисии на големи разстояния, което позволява нанасянето на удари по силно защитени цели без пряк риск за военнослужещи.

По данни на американски официален представител лодките са били разположени в Близкия изток още в края на март. През юни плавателен съд на Saronic е бил използван и при спасителна операция за извеждането на двама членове на екипажа на американски хеликоптер Apache, свален от Иран край Ормузкия проток.

Според Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM), при удара е била поразена база за поддръжка на ирански подводници и военни кораби.

„Това е само малка част от онова, което предстои, ако бойните действия бъдат възобновени след провала на преговорите с Техеран", е заявил високопоставен американски представител пред изданието, пише ynetnews.

Ударът срещу Бандар Абас подчертава нарастващата роля на безпилотните военни технологии, които САЩ изпитват в Близкия изток. Освен срещу Иран, Пентагонът планира да увеличи значително закупуването на автономни системи като част от стратегията си за възпиране на съперници, включително Китай, използвайки опита от войната в Украйна.

Украйна вече широко използва безпилотни надводни съдове срещу Русия, особено в Черно море, където евтините автономни лодки нанасят удари по военни кораби и пристанищна инфраструктура. Киев оборудва част от тях и със средства за противовъздушна отбрана и твърди, че с тях са били сваляни руски самолети и хеликоптери.

Американската операция в Бандар Абас бележи важна стъпка в развитието на тази технология, превръщайки системи, използвани досега предимно за наблюдение, изпитания и логистична поддръжка, в настъпателни оръжия, приложени в реални бойни действия.