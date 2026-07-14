Иран готви нов закон за Ормузкия проток

Иранският парламент започна работа по законопроект, свързан с бъдещето на Ормузкия проток, на фона на нарастващото напрежение със САЩ, съобщи Франс прес.

Председателят на парламентарната комисия по национална сигурност Ебрахим Азизи обяви, че е внесен законопроект с име "Стратегически действия за сигурността и устойчивото развитие на Ормузкия проток и Персийския залив". Той обаче не разкри конкретни подробности за мерките, които предвижда документът, нито кога ще бъде разгледан от депутатите.

"Оставаме твърди в защитата на нашите червени линии, особено що се отнася до управлението на Ормузкия проток", заяви Азизи в "Екс".

Законопроектът идва в момент на сериозно напрежение около протока, през който преди началото на войната преминаваше около една пета от световния износ на петрол и газ. Контролът върху него се превърна в един от ключовите моменти от войната между Техеран Вашингтон.

Иран настоява за въвеждане на такса за преминаване през протока, докато американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ могат да поискат 20% от стойността на товарите като условие за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Подобна мярка обаче би влязла в конфликт с международния принцип за свободно корабоплаване.

Иранският парламент възобнови работа тази седмица, след като дейността му беше преустановена след началото на войната през февруари. Начело на законодателния орган е Мохамад Галибаф, който ръководи и иранския преговорен екип в разговорите със САЩ.

Темата за отношенията с Вашингтон остава доста спорна. Част от иранските депутати, които се противопоставят на преговори със САЩ, критикуваха факта, че не са били консултирани за меморандума за разбирателство между двете страни от 17 юни, целящ прекратяване на войната.

Миналата седмица по време на погребението на аятолах Али Хаменей представители на ултраконсервативните среди отправиха критики към президента Масуд Пезешкиан, външния министър Абас Арагчи и Галибаф, противопоставяйки се на всякакви компромиси със САЩ.