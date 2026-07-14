Спасиха 115 котки от апартамент в Букурещ

115 котки бяха спасени от апартамент в Букурещ, където са били държани при неподходящи условия в продължение на години, съобщи румънската Агенция за закрила на животните, цитирана от Аджерпрес.

Акцията е проведена в квартал Пантелимон в североизточната част на румънската столица и е била координирана от полицията, предаде БТА.

По данни на агенцията част от животните не са били кастрирани, което е довело до неконтролирано размножаване и до натрупването на толкова голям брой котки в един дом. При проверката са установени и здравословни проблеми сред част от животните.

"Не беше лесно да бъдат преместени толкова много животни само за един ден, но всичко премина добре", съобщиха от Агенцията за закрила на животните.

След спасителната акция котките са били поети от няколко организации за защита на животните, които ще се грижат за тях.