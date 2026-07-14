Кая Калас критикува Турция, че иска да изгражда газопровод до Северн Кипър

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас критикува планове на Турция за изграждане на газопровод до Северен Кипър, като призова Анкара да уважава суверенитета на Република Кипър, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

В края на миналата седмица турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз посети северната част на Кипър, където подписа споразумение за изграждане на 97-километров подводен газопровод, който ще минава под Средиземно море и ще създаде нова енергийна връзка между Турция и Северен Кипър.

„По отношение на Източното Средиземноморие Кипър повдигна въпроса за плана на Турция за газопровод с острова. ЕС очаква Анкара да уважава суверенитета и суверенните права на всички държави членки на Съюза", каза Калас в края на вчерашната среща на 27-те външни министри на ЕС, отправяйки критика срещу проекта, информира "Сайпръс мейл".

По-рано кипърското външно министерство заяви, че външният министър Константинос Комбос ще повдигне въпроса за споразумението за газопровода на срещата, като ще „осъди Турция за новите ѝ незаконни действия".

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. Последният кръг от преговорите беше в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., който обаче завърши с неуспех.