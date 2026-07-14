Украйна си осигури 500 млн. долара за ремонта на повредения саркофаг в Чернобил

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Украйна е договорила международна подкрепа от 500 милиона долара за възстановяването на защитната конструкция над четвърти реактор на АЕЦ "Чернобил", повредена при руска атака по-рано тази година, съобщи първият вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал.

Става дума за т. нар. Нова защитна конструкция - огромното съоръжение, изградено над стария саркофаг на авариралия през 1986 г. реактор, чиято цел е да задържа радиоактивните материали и да гарантира безопасността на района, пише БТА.

Шмигал съобщи след разговор с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, че партньори вече са осигурили 30 милиона евро за подготвителния етап на възстановителните дейности.

"Норвегия, САЩ, ЕС и други партньори вече обещаха да осигурят повече от половината от необходимата сума. Заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие продължаваме да консолидираме международната подкрепа, за да започне пълномащабната работа възможно най-скоро", обясни украинското вице.

Основният ремонт трябва да започне преди 2028 г., а плановете предвиждат възстановяването на конструкцията да приключи през 2030 г.

Необходимостта от ремонта възникна след като на 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава удари защитното съоръжение над четвърти реактор.

Според експерти на МААЕ конструкцията е загубила основната си защитна функция, въпреки че основните носещи елементи и системите за наблюдение не са получили трайни повреди.

През февруари украинското правителство отдели 1,6 млрд. гривни от държавния бюджет за справяне с щетите, нанесени при атаката.