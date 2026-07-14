Да не превръщаме във война мача с Англия, зоват от Аржентина

Аржентински ветерани от войната за Фолкландските острови призоваха феновете да се съсредоточат върху футбола преди полуфиналния мач от Световното първенство между Аржентина и Англия в сряда, 15 юли, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Федерацията на ветераните от войната отправи призив мачът да не бъде използван като платформа за отстояване на аржентинските претенции за суверенитет над островите в Южния Атлантик.
"Суверенитетът се отстоява на международните форуми чрез дипломация, историческата истина и мирната, неотменима претенция, заложена в нашата национална конституция", се казва в изявлението на организацията.
Аржентина и Великобритания воюваха за архипелага през 1982 г. В Аржентина наричат тези острови Малвински, а във Великобритания - Фолкландски.
При конфликта, избухнал на 2 април 1982 г. и продължил два месеца, бяха убити близо 1000 войници, около две трети от тях - аржентинци.
Днес островите са британска отвъдморска територия с вътрешно самоуправление.
Организацията на военните ветерани подчерта, че мачът срещу Англия "не е нито въоръжен реванш, нито историческа компенсация", като призова феновете да почетат паметта на загиналите аржентински войници, без да разпалват омраза.