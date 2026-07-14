КМГ: Нова изложба в Пекин - „Уютно място за душата - Светлина и сенки на градина на император Циенлун от династия Цин“

На 9 юли в Национален музей на класическите книги в Пекин официално бе открит изложба „Уютно място за душата – Светлина и сенки на градина на император Циенлун от Династия Цин".

Изложбата се организира съвместно от Музея на Забранения град, Китайската група за култура и медии и Националната библиотека (Национален музей на класическите книги). Чрез използването на цифрови технологии изложбата оживява историческото и културно наследство и разкрива пред широката публика тайните на „градината на Циенлун" в Забранения град.

Тайната земя в Забранения град: скрита градина

„Градината н Циенлун" се намира в северозападния кът до дворец „Ниншоу" в Забранения град и бе идеално жилище на император Циенлун в старите си години. Въпреки че не е голяма, градината е специална -разположена е от юг на север и се състои от четири последователни двора с общо 27 сгради, съчетаващи най-доброто от северното и южното градинарско изкуство, като съчетава интелектуалния изтънчен вкус с царственото величие и заема важно място в историята на класическите градини в Китай и дори в света.

В градината са запазени множество отлично съхранени вътрешни декорации, в които се съчетават западни и източни занаятчийски традиции, а китайските и чуждестранните декоративни техники се сливат в хармония, създавайки неповторима и незаменима културна класика. Поради ограниченията, свързани с опазването на културното наследство и пространствените условия, цялостният му облик рядко се разкрива пред широката публика. Най-изтънчените пространствени решения и майсторски занаятчийски изкуства в градината остават недостъпни за погледа на света.

Настоящата изложба за първи път възстановява с помощта на цифрови светлинно-сенни технологии цялостния облик на градината на Циенлун, като представя в дълбочина архитектурната ѝ гениалност. Чрез цифрови средства тя преодолява бариерите на времето и пространството и превръща тази тайна градина в Забранения град в пространство за светлинно-сенно изкуство, което зрителите могат да разгледат отблизо и в което да се потопят, предлагайки им безпрецедентен културно-художествен празник.

Разходка из „Петте пейзажа": всяка крачка разкрива нова гледка

Изложбата използва разходката „влизане в градина" като основна сюжетна линия и е разделена на пет глави: „Влизане в очарованието през вратата „Йенци"", „Поглед назад", „Влизане в градината по време", „Установяване на реда в пространството" и „Уютно място за душата", като по този начин създава цялостно преживяване, което преминава от пространствено пътешествие към самоотражение.

Възстановяване с майсторска прецизност: цифрови светлинни ефекти възстановяват редица изгубени занаяти

В изложбата за първи път се представя систематично и в цифров формат пълният набор от техники за декорация на вътрешните тавани в градините на Циенлун.

Уникалната техника на лакиране с тъкан на палата „Фууан" е слабо документирана в историческите източници, затова изложбата разчита на интерактивни светлинни ефекти, за да представи детайлно различните ѝ слоеве; На черния лакиран с позлатени орнаменти подов абажур от павилион „Гухуа" са изобразени над сто вида редки мотиви, като „кожени топки" и деформирани драконови мотиви, които също са визуализирани по разнообразни начини чрез цифрови технологии; тук са представени и различни традиционни изкусни техники като лаково изкуство с инкрустации от перламутрови точки, инкрустация с бамбукови нишки и релефна инкрустация с бамбукови пружини.

Цифрово усилване: ИИ-интерактивност за създаване на всеобхватно потапящо преживяване

Изложбата съчетава цифрови технологии като високопрецизно цифрово сканиране, прожекционно картографиране, рендеринг в реално време и заснемане на движения, като по този начин осъществява цифрово възстановяване на ключови архитектурни декорации, сред които картината „Посланици от всички народи", малката сцена в панорамната картина на кабинет „Дзюанцин" и възстановяването на структурата на палата „Фууан".

Общо 17 интерактивни експоната в изложбата поддържат взаимодействие в реално време: можете да се снимате пред картината „Свитъкът на император Циенлун: един или два?" и изображението ви да се впише в старинната картина; с леко докосване до картината „Новогодишна сцена с играещи деца" веднага се задейства динамичен ефект; чрез сензорен екран можете сами да „разглобите" техниката на лаково-тъканото изкуство; като се погледнете в огледалото, се създава вашата лична „Градина на сърцето"... Посетителите вече не са просто наблюдатели, а се превръщат в посетители, потапящи се в атмосферата на градината.