Търговията между Хонконг и страните от Персийския залив нараства с над 35%

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Стокообменът между специалния административен район Хонконг и държавите от Персийския залив е нараснал с над 35% през първите пет месеца на годината, съобщи финансовият секретар на Хонконг. Това представлява значително ускорение спрямо ръста от 5% за цялата предходна година, съобщава КМГ.

Особено силно се развиват търговските отношения с Обединените арабски емирства, където двустранният обмен се е увеличил с над 52%.

Държавните инвестиционни фондове на страните от Залива все по-често насочват капитали към Азия като алтернатива на традиционните пазари в САЩ и Европа. Около 40% от новите инвестиции на тези фондове през миналата година са били насочени именно към азиатския регион.