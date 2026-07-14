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Търговията между Хонконг и страните от Персийския залив нараства с над 35%

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Стокообменът между специалния административен район Хонконг и държавите от Персийския залив е нараснал с над 35% през първите пет месеца на годината, съобщи финансовият секретар на Хонконг. Това представлява значително ускорение спрямо ръста от 5% за цялата предходна година, съобщава КМГ.

Особено силно се развиват търговските отношения с Обединените арабски емирства, където двустранният обмен се е увеличил с над 52%.

Държавните инвестиционни фондове на страните от Залива все по-често насочват капитали към Азия като алтернатива на традиционните пазари в САЩ и Европа. Около 40% от новите инвестиции на тези фондове през миналата година са били насочени именно към азиатския регион.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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