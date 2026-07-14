Потреблението на дребно да достигне 60 трилиона юана до 2030 г. според новите цели на Китай

Китай планира да увеличи общия обем на продажбите на дребно на потребителски стоки до около 60 трилиона юана до 2030 г., като засили ролята на вътрешното потребление като основен двигател на икономическия растеж. Целта е заложена в плана за разширяване на потреблението през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), съобщава КМГ.

Документът предвижда още подобряване на структурата на потреблението, повишаване на покупателната способност на населението, разширяване на предлагането на качествени стоки и услуги и създаване на по-благоприятна потребителска среда.

През 2025 г. продажбите на дребно в Китай достигнаха 50,1 трилиона юана, а крайното потребление е допринесло средно с 58,8% за икономическия растеж през периода 2021–2025 г., което е с 10 процентни пункта повече спрямо предходния петгодишен период.