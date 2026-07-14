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КМГ: Китай се превръща във водещия глобален високо...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23220233 www.24chasa.bg

Потреблението на дребно да достигне 60 трилиона юана до 2030 г. според новите цели на Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай планира да увеличи общия обем на продажбите на дребно на потребителски стоки до около 60 трилиона юана до 2030 г., като засили ролята на вътрешното потребление като основен двигател на икономическия растеж. Целта е заложена в плана за разширяване на потреблението през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), съобщава КМГ.

Документът предвижда още подобряване на структурата на потреблението, повишаване на покупателната способност на населението, разширяване на предлагането на качествени стоки и услуги и създаване на по-благоприятна потребителска среда.

През 2025 г. продажбите на дребно в Китай достигнаха 50,1 трилиона юана, а крайното потребление е допринесло средно с 58,8% за икономическия растеж през периода 2021–2025 г., което е с 10 процентни пункта повече спрямо предходния петгодишен период.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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