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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23220261 www.24chasa.bg

Китай ще оптимизира управлението на природните ресурси

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува „Становище за подобряване на системата за управление на природните ресурси". Страната ще използва това като програмен документ в областта, организирайки пълна инвентаризация на природните ресурси в страната. Ще бъдат прегледани и правата на собственост и ползване, обединявайки всички ресурси (земни, водни и почвени) в една цялостна система. Ще се търси и оптимизация на използването на финансиране с цел развитие на околната среда и повишаване доходите на хората.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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