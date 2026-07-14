Китай ще оптимизира управлението на природните ресурси

Китай публикува „Становище за подобряване на системата за управление на природните ресурси". Страната ще използва това като програмен документ в областта, организирайки пълна инвентаризация на природните ресурси в страната. Ще бъдат прегледани и правата на собственост и ползване, обединявайки всички ресурси (земни, водни и почвени) в една цялостна система. Ще се търси и оптимизация на използването на финансиране с цел развитие на околната среда и повишаване доходите на хората.