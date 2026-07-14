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Китайският износ поддържа стабилен растеж вече 11 ...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23220275 www.24chasa.bg

Китайският износ поддържа стабилен растеж вече 11 поредни тримесечия

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 14 юли Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи хода на външната търговия на страната от началото на годината, съобщава КМГ.

Китайският износ отчита стабилна нарастваща тенденция за вече 11 поредни тримесечия. Основната причина за растежа на износа е прецизната съвместимост на „производство в Китай" с различните световни нужди. В момента глобалният преход към зелена нисковъглеродна икономика се задълбочава, а строителството на нови енергийни мощности и повишаване на потребителското търсене са добре съобразени с китайските зелени продукти.

През първата половина на годината износът на китайски литиеви батерии и вятърни турбини, свързани със зелената енергия, се е увеличил съответно с 37,6% и 35,6%. През същия период от интелигентни багери до тежки газови турбини и до морски работни платформи, редица китайски съоръжения са изиграли ключова роля в големи международни проекти.

През първата половина на годината напрежението в Близкия изток нараства, а световните доставки на химически продукти бяха затруднени. Китай, благодарение на пълно развитата си индустриална система и възможности за цялостна оферта по веригата, успява бързо да реагира на неочакваните обстоятелства във външното търсене.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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