Тръмп подкрепя санкциите срещу Русия на Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи приемането на двупартиен пакет от санкции срещу Русия, чийто инициатор беше покойният сенатор Линдзи Греъм, съобщи днес телевизия Си Ен Ен, цитирайки представител на Белия дом.

Подкрепата на Тръмп идва няколко дни след неочакваната кончина на Греъм, което вероятно ще улесни още повече приемането на законопроекта, за чието прокарване сенаторът от щата Южна Каролина се бореше в продължение на години.

В деня на смъртта си републиканският сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм е обсъждал нови санкции срещу Русия с конгресмена от Тексас Майкъл Маккол.

Греъм беше твърд поддръжник на подкрепата на САЩ за Украйна. По време на последното си посещение в страната Греъм работеше върху версия на законопроект за санкции срещу Русия, който според него ще даде "инструменти на президента Тръмп да сложи край на тази война". Сенаторът се противопоставяше на изтеглянето на американските войски от Афганистан през 2021 г., определяйки го като "тъжно и опасно събитие за националната сигурност на САЩ".

Греъм и сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал по-рано посочиха, че администрацията на Тръмп е готова да подкрепи пакета, като в петък заявиха, че са постигнали споразумение след продължителни преговори. Все пак по това време не беше ясно дали Тръмп ще подкрепи изрично законопроекта, тъй като президентът многократно беше критикувал законодателството и настояваше за по-голяма свобода на действие при налагането на санкции.

Попитан снощи дали планира да подпише законопроекта за санкциите, той отговори: "Да, обсъждаме го […] Много скоро ще вземем решение по този въпрос".

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн по-рано вчера заяви, че Белият дом е работил в тясно сътрудничество с Греъм по мерките, като каза пред, че е обнадежден.

"За да се случи това, ще са необходими усилията както на демократите, така и на републиканците тук в Сената, но съм обнадежден, че ще успеем“, каза сенаторът.

Тюн заяви, че в последните дни от живота на Греъм пакетът от санкции е бил "нещото, от което той се е интересувал най-много като постижение, и със сигурност ще бъде невероятно наследство в негова памет".

В отделно интервю Блументал заяви, че планира да разговаря с Тюн относно окончателната подготовка и графика за приемането на законопроекта, включително намирането на нов републиканец, който да заеме мястото на Греъм като главен вносител.

Пакетът от санкции ще отвори възможност на Тръмп да наложи тежки мита върху вноса от държави, които купуват руски петрол, уран и природен газ, в опит да отслаби още повече Москва на фона на войната ѝ в Украйна, пише БТА.

"Това трябва да се разглежда като подходящо отдаване на почит към сенатор Греъм – да го направим бързо в негова памет", каза Блументал и добави: "Това е точно нещото, за което говорехме, когато за последен път разговарях с него през уикенда".