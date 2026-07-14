Украйна порази две рафинерии в Русия

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Украйна порази две руски петролни рафинерии тази нощ, включително съоръжения в Република Башкортостан, намиращо се на повече от 1400 км от фронтовата линия, предаде ДПА, цитирана от БТА, позовавайки се на руските власти.

Губернаторът на Башкортостан Радий Хабиров заяви днес в комуникационното приложение "Телеграм", че при атаката е била поразена промишлена зона в град Салават. В медиите се появи информация, че пожар е избухнал в петролна рафинерия.

"На няколко места има задимяване вследствие на паднали отломки от дронове", съобщи Хабиров, като уточни, че няма пострадали.

Рафинерията, която е собственост на "Газпром Нефт", преработва повече от седем милиона тона суров петрол годишно. Тя бе атакувана два пъти през септември 2025 г., но продължи да функционира безпроблемно.

Същевременно, в руския Краснодарски край бе съобщено за отделна атака срещу рафинерия. В съоръжението е избухнал пожар. Няма допълнителна информация за мащаба на щетите.

Украйна засилва атаките срещу петролната инфраструктура на Русия.

Украински дронове поразиха тази нощ 11 руски плавателни съда в Азовско море, заяви днес командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.