Сърбия се въоръжи с още китайски балистични ракети СМ-400

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната му ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови балистични ракети CM-400, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Вучич съобщи това пред журналисти в Париж след вечеря, организирана от френския президент Еманюел Макрон за световни лидери. Сръбският държавен глава посочи, че е обсъдил с няколко европейски лидери въпроса за китайските ракети, с каквито сръбската армия вече разполага.

"Казах им, че ще се сдобием с още от тези ракети, както и с други ракети", заяви Вучич, без да уточни вида на новите оръжия.

По думите му Сърбия е независима и военно неутрална държава, която трябва да развива отбранителните си способности.

"Другите трябва да знаят, когато сключват военни съюзи срещу Сърбия и когато се въоръжават в региона, че не можем да си позволим отново да бъдем боксова круша, каквато по същество бяхме през 1999 г.", каза той, цитиран от Ен1.

Вучич заяви още, че сръбската армия днес е значително по-силна и че евентуален агресор би понесъл "стотици пъти по-големи" удари в сравнение с периода на бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Информацията за наличието на китайските ракети CM-400 в арсенала на сръбските въоръжени сили беше потвърдена за първи път през март 2026 г., припомня телевизията. Оръжието е китайска свръхзвукова ракета с обсег около 400 километра, а сръбските медии бързо ѝ дадоха прозвището "Загребчанка" (заради спекулации, че обсегът на ракетите е достатъчен, за да достигне от сръбска територия до столицата на Хърватия - бел. ред.).

Според наличните данни ракетите са интегрирани в модернизирани изтребители МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили. Сърбия е първата европейска държава извън Русия, за която се съобщава, че разполага с подобно китайско въоръжение.

Придобиването на CM-400 е част от усилията на Белград през последните години за модернизация на въоръжените сили чрез доставки както от Русия и Китай, така и от западни производители, отбелязва Ен1. Сърбия официално поддържа политика на военен неутралитет, въпреки че увеличава инвестициите си в отбранителния сектор.