Китай е задържал американски сеизмолог, изследвал ядрени опити на Северна Корея

Роденият в Китай американски сеизмолог Юлин Чън, който е публикувал финансирани от правителството на САЩ научни изследвания за засичане на севернокорейски ядрени опити, е задържан в Китай от близо две години и е изправен пред съд по обвинения в шпионаж. Това съобщават неговата съпруга, американски законодатели и две организации, защитаващи правата на заложници и неправомерно задържани лица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Случаят на Юлин Чън, за когото се съобщава публично за първи път, добавя ново напрежение към и без това сложните отношения между двете ядрени сили САЩ и Китай в момент, в който президентът Доналд Тръмп се стреми да запази стабилни отношенията с Пекин след търговската война от миналата година.

На 19 март държавният секретар Марко Рубио официално каза, че 54-годишният Чън е „неправомерно задържан", с което освобождаването му се превърна във водещ приоритет на американската дипломация. Според съпругата му Юфан Жун администрацията на Тръмп умишлено не е оповестила публично случая, за да не възпрепятства дипломатическите усилия на най-високо равнище за освобождаването му.

Американски източник, запознат със случая, заявява, че администрацията е „съсредоточена върху постигането на освобождаването на американския сеизмолог от това неоправдано задържане". Източникът говори при условие за анонимност поради чувствителния характер на дипломатическите контакти.

Чън, който става американски гражданин през 2011 г. и живее в Бостън, щата Масачузетс, е единственият американски гражданин, задържан в Китай, когото Вашингтон официално определя като неправомерно задържан, според съпругата му и организации за защита на заложници.

Съпругата на Чън заявява, че от Белия дом и Държавния департамент са ѝ казали, че по време на държавното си посещение в Пекин през май Тръмп е повдигнал въпроса за задържането на съпруга ѝ пред китайския лидер Си Цзинпин, който обещал да разгледа случая. По думите ѝ обаче китайските власти досега не са предприели никакви действия.

В интервю за Ройтерс съпругата на Чън изразява опасения, че Пекин вече е решил да признае съпруга ѝ за виновен в шпионаж още преди началото на процеса. В Китай това престъпление може да се наказва с доживотен затвор, а в особено тежки случаи – и със смърт.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви днес, че съдебните органи действат съгласно закона и че „не съществува такова нещо като неправомерно задържане".

Според фондация „Фоули", която защитава американски заложници и следи случая, в Китай има най-малко 12 американски граждани, задържани несправедливо, включително лица, на които е забранено да напускат страната.

Заместник-прессекретарят на Белия дом Ана Кели заяви, че президентът Тръмп ясно е заявил желанието си всички американци, задържани в чужбина, да се завърнат у дома и че от началото на настоящия му мандат повече от 100 души са били събрани отново със семействата си.

Службата на специалния президентски пратеник на САЩ по въпросите на заложниците не е отговорила веднага на запитванията за коментар.

Според съпругата на Чън представители на американското посолство са посещавали задържания в Китай сеизмолог няколко пъти, но при всички срещи са присъствали китайски служители, което не му е позволявало да говори свободно.

Съпругата му е наела китайски адвокат, но той е получил разрешение да се срещне с Чън едва след над 13 месеца задържане.

По думите ѝ китайските власти са разпитвали съпруга ѝ над 100 пъти за научната му работа, свързана със сеизмографските характеристики на севернокорейските ядрени опити.

Ерик Лебсън, бивш служител по националната сигурност на САЩ и ръководител на организацията „Глоубъл рийч", която подпомага семейството на Чън, смята, че Китай се интересува от експертните знания на сеизмолога, за да усъвършенства способността си да прикрива подземни ядрени изпитания чрез техника, известна като „декуплиране". При нея взривното устройство се детонира в голяма подземна кухина, което значително намалява силата на сеизмичните вълни и затруднява откриването на експлозията.

По думите на Лебсън същото опасение са изразили и други експерти по ядрените изпитания, с които организацията му се е консултирала.

През февруари администрацията на Тръмп обвини Китай, че е използвал именно тази технология, за да прикрие подземен ядрен опит с ниска мощност, извършен на 22 юни 2020 г. Китай, който подобно на САЩ е подписал, но не е ратифицирал Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г., отрича да е извършвал такъв опит.

Лебсън подчертава, че Чън работи за подизпълнител на американското правителство, никога не е притежавал достъп до класифицирана информация и не е работил по секретни проекти. Изследванията му върху сеизмичните сигнали от севернокорейските ядрени опити са били финансирани от Държавния департамент на САЩ и Изследователската лаборатория на военновъздушните сили. Те са осъществени съвместно с китайски учени, въз основа на публично достъпни китайски данни и са свободно достъпни в интернет.

Научна публикация на Чън от декември 2020 г., прегледана от Ройтерс, анализира шестте известни ядрени опита на Северна Корея и методите за разграничаване на техните сеизмични сигнали от земетресения. На заглавната страница е посочено, че документът е изготвен за Бюрото по контрол на въоръженията към Държавния департамент на САЩ и е „одобрен за публично разпространение".

Според съпругата на Чън нейният мъж е бил е арестуван от служители на китайската държавна сигурност на 5 ноември 2024 г. на международното летище в Пекин, докато се е готвел да отпътува за Бостън след посещение при семейството си и лекции в два университета. В началото на задържането си той е бил държан при тежки условия – принуждаван е бил да седи цял ден на твърд дървен нисък стол, без право да става, да чете или да спортува. Освен това не е получавал необходимите лекарства за диабета и другите си здравословни проблеми.

По думите на съпругата му впоследствие е станало трудно да се получава информация за условията, при които той е държан. Тя твърди, че Чън е отслабнал с между 13,6 и 18,1 килограма, получава недостатъчно храна с малко белтъчини, плодове и зеленчуци, както и некачествени медикаменти.

На 1 май 2025 г. срещу него е повдигнато обвинение в шпионаж, но процесът все още не е започнал. Очаква се случаят да бъде обсъден отново по време на планираното за септември посещение на китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон, за което Доналд Тръмп вече съобщи.