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Макрон премина на военен джип по "Шан-з-Елизе"

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Президентът Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард "Шан-з-Елизе" по повод последното отбелязване на националния празник - 14 юли, преди края на мандата му, предаде Франс прес.

Така Макрон постави началото на парад, замислен като грандиозен и посветен на Украйна и нейните европейски съюзници, отбелязва АФП.

В парада участваха близо 6 700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. Никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад "Конкорд" по повод националния празник, за да илюстрират "превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и европейското стратегическо пробуждане", посочиха от Елисейския дворец.

На почетната трибуна застана украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти при пристигането си, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, полският премиер Доналд Туск, датската министър-председателка Мете Фредериксен, българският премиер Румен Радев и много други официални гости.

В парада участват контингенти от 35 държави – общо 500 участници, сред които и група български гвардейци – както и 25 украински военни. Парадът се провежда в навечерието на поредната среща на върха във френската столица на страните от "Коалицията на желаещите", готови да подкрепят Украйна в дългосрочен план, включително, някои от тях, чрез изпращане на войници на място, след като бъде сключено примирие с Русия.

"Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна срещу Русия, една Европа, уверена в себе си", посочи заместник-министърката на въоръжените сили на Франция Алис Руфо в ефира на френското радио Ер Те Ел, цитирано от БТА.

Президентът Еманюел Макрон

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